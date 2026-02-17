東京競馬記者クラブ（加盟１６社）は１７日、２０２５年度の東京競馬記者クラブ賞特別功労賞に、国枝栄調教師＝美浦＝を選出したと発表した。ＪＲＡ通算１１２１勝、ＪＲＡ・Ｇ１は２２勝（２月１７日現在）を挙げるなど、ホースマンとして輝かしい業績を残し、様々なメディアを通して絶えず情報を発信することで、多くの人に競馬の魅力を伝え続けたことが受賞理由となった。授賞式は２２日に東京競馬場で４Ｒ終了後の昼休みに