ÀÐ°æÎµÌé¤¬¡¢±ÇÁü¾¦ÉÊ¡ØTATUYA ISHII SPECIAL CONCERT TOUR AD 2025¡ÖMESSAGE ?¡×¡Ù¤ò3·î18Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2022Ç¯9·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ØËº¤ìµî¤é¤ì¤¿¶µ¤¨¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¸µ¤ËÀ©ºî¤·¡¢»þÂå´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À­°î¤ì¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLOST MESSAGE¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ2024Ç¯5·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡¢¡ÉÍÍ¡¹¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ë¸½Âå¡¦º£¤òÀ¸¤­¤ë¿Í¡¹¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥½¥ó¥°¡É¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLOST MESSAGE ¡ÁCHAOS¡Á