ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。五輪公式Xは演技中のスピード感溢れる写真を投稿。海外ファンの注目を集めている。流し撮りで、2人の流れるような演技を切り取っ