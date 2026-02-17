スペイン2部ラス・パルマス宮代大聖が、ダブルタッチの美技を披露したスペイン2部ラス・パルマスは現地時間2月15日、リーグ第26節アウェーでミランデスと対戦して1-1で引き分けた。この試合に先発したFW宮代大聖が見せたダブルタッチが、SNS上で「痺れる」「めちゃくちゃ華麗」と話題になっている。1月17日にJ1のヴィッセル神戸からラス・パルマスへ期限付き移籍した25歳は加入後リーグ戦3試合に出場し、ミランデス戦で初の先