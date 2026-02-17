文化放送『レコメン！』（月〜木後10：00）では、3月30日より、乃木坂46の長嶋凛桜、矢田萌華が月曜パーソナリティーを担当することが決定した。【写真】色気たっぷり…白肌あらわなキャミソール姿の池田瑛紗長嶋と矢田は週替わりで出演し、3時間の生放送を担当。初回出演となる3月30日の放送は、長嶋、矢田の2人で担当する。2人が単独でレギュラーラジオパーソナリティーを務めるのは当番組が初となる。長嶋と矢田は、と