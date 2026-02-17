乗っ取った証券口座を使って、特定銘柄の株価をつり上げた後に売却したとして、金融商品取引法違反（相場操縦）と不正アクセス禁止法違反の罪に問われた貴金属輸出入業「L＆H」（川崎市）の代表取締役で中国籍の林欣海被告（38）は17日、東京地裁の初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めた。検察側は懲役3年6月、罰金400万円、追徴金約7800万円を求刑し、弁護側は執行猶予付き判決を求めて即日結審した。判決は3月23日