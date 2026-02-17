◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第11日フィギュアスケートペア・フリー（2026年2月16日ミラノ・アイススケートアリーナ）ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのペアで、三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が金メダルを獲得した。同種目では日本勢初の快挙達成。サッカー界からは、木原と中京大中京高時代の同級生だったJ1横浜F・マリノスの宮市亮（33）が祝福のコメントを寄せた。▼宮市亮からの祝福コメン