中道改革連合は新たな衆議院の副議長に公明党で代表を務めた石井啓一氏を推薦することを決めました。与野党は新たな衆議院の議長を自民党から、副議長を中道から選ぶことで合意していましたが、17日、衆議院の各派協議会で、中道は副議長に公明党の代表や国土交通相などを歴任した石井啓一氏を推す方針を伝えました。18日の衆議院本会議で正式に選出される見通しです。関係者によりますと、中道内では当初、立憲民主党で代表を務め