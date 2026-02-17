俳優梅沢富美男（75）が、16日放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（深夜0時25分）に出演。“昭和のおじさん”の苦労を明かした。今回のテーマは「アップデートできてる？不適切おじさんチェック」。ゲストで、梅沢のほかに元サッカー日本代表FWでタレントの武田修宏（58）、元プロレスラーでタレントの長州力（74）、元プロレスラーの武藤敬司（63）が出演。女性の共演者が髪を切り、色も変わってイメチェンしていたら、どう声