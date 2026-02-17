俳優の小松菜奈さんは2月16日、自身のInstagramを更新。新しいアーティスト写真を公開しました。【写真】小松菜奈、新アー写で腹ちらショット披露Tシャツめくりポーズでおなかがちらり小松さんは「New artist photos」とつづり、3枚のアーティスト写真を投稿。1枚目と3枚目はモノクロ写真です。前者ではシャツ、後者では千鳥格子柄のジャケットを着用しており、小松さんのシンプルな美しさが際立っています。また、2枚目では茶色い