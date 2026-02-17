株式会社ポプラ社は2月17日、ロングセラー絵本「ねずみくんの絵本」シリーズ（作：なかえよしを／絵：上野紀子）のテレビアニメ化を発表しました。タイトルはTVアニメ「ねずみくんのチョッキ」です。NHK Eテレにて2026年4月4日から、毎週土曜午前9時30分に放送されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■52年の歴史で初のテレビアニメ化「ねずみくんの絵本」は1974年に誕生し、2024年に50周年を迎えた人