お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が17日までに自身のインスタグラムを更新。人気芸人との2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「村」と題して投稿。「バナナマンの日村君とムラムラ会」とバナナマン・日村勇紀との2ショットを公開した。最後に「楽しかったのでまたやりましょうってなりました」と締めた。ネットでは「村の会！」「二人の笑顔が可愛い」「素敵な2ショット」「最高」「珍しい2シ