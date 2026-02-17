三重県伊賀市の稲森稔尚市長は１６日、市役所で記者会見を開き、公務のため自家用車で市内を走行中、物損事故を起こしたと明らかにした。警察への報告を怠っていたとし、稲森市長は「この程度の接触なら大丈夫だろうと、大変甘い認識を持っていた」と謝罪した。自らの処分を検討している。稲森市長によると、１５日午後０時４５分頃、同市上林の国道４２２号を自家用車で走行中、ガードレールに左後部が接触した。青山ホールで