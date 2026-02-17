南極で皆既日食を観測する人々＝2021年12月4日/Felipe Trueba/Imagen Chile/AP（CNN）今年最初の日食が17日に起こる。天文サイト「タイム・アンド・デイト」によると、「リング・オブ・ファイア（炎の輪）」と呼ばれるこの金環日食を見ることができるのは、世界人口の約2%だけだ。金環日食は、「月が地球と太陽の間を直線上に通過する際、軌道上の月の位置が太陽から遠すぎて表面を覆いきれない」場合に発生する。米メリーランド州