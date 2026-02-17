ご指摘の通り、個人の資産を売却し、利益を得た場合には譲渡所得とみなされ、所得税が発生する場合があります。本記事では、どのような場合に税金が発生するのか、そして税金の計算方法について解説します。 どのような場合に税金が発生するのか？ 個人が一定の資産を売って利益を得た場合には譲渡所得となり、原則、所得税等が発生しますが、税金がかかる場合とかからない場合があります。本章では、私たちの身近な譲渡