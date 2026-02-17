2026年1月の電気代・ガス代の明細に、数千円が「マイナス」として記載されており、疑問に感じた人もいるでしょう。これは、国による電気・ガス料金支援策によるものであると考えられます。 本記事では「電気・ガス料金負担軽減支援事業」の仕組みを解説するとともに、補助金により電気代とガス代がどのくらい安くなるのかを世帯人数別のシミュレーションも含めてご紹介します。 電気・ガス料金負担軽減支援事業