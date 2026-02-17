◆練習試合巨人−ロッテ（１７日・那覇）巨人のドラフト３位・山城京平投手の投球に、セルラースタジアムがどよめきに包まれた。沖縄出身のサウスポーは、拍手の中マウンドに上がると、投球練習の初球に１４７キロ。身長１７４センチの体をトルネード気味にひねるダイナミックなフォームで、立ち上がりから快速球を連発した。１４０キロ台後半の直球でグイグイ押し、初回の最速は１４９キロ。先頭の高部をスライダーで三振に