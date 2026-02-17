ローマという街には、長い歴史と美意識が自然に息づいている。その中心に、イタリアを代表する名車が集結する。2026年4月16日から19日にかけて開催される第1回「アナンタラ・コンコルソ・ローマ」は、ローマ中心部にイタリアの歴史的名車約70台を迎え、デザイン、ホスピタリティ、美食というイタリア文化の魅力を総合的に祝う三日間の祭典として幕を開ける。【画像】アナンタラ・コンコルソ・ローマにル・マンで優勝を果たしたフェ