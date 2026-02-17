◆練習試合広島―楽天（１７日・コザ）「１番・中堅」で出場した楽天の佐藤直樹外野手が、初回の打席で初球を左中間に運ぶソロ本塁打を放った。小雨の中で始まった試合。佐藤は広島の先発・高の初球ストレートをフルスイング。高々と上がった打球は左中間の芝生席に弾んだ。佐藤はＪＲ西日本から１９年ドラフト１位でソフトバンクに入団した右打ちの外野手。昨年は１０４試合に出場して打率２割３分９厘、５本塁打をマーク