ラッパーのZORNが、歌手の後藤真希とコラボレーションした新曲「地元LOVE feat. 後藤真希」のミュージックビデオを自身の公式YouTubeチャンネルで公開した。【動画】すごいコラボ…！ZORN「地元LOVE feat. 後藤真希」ミュージックビデオ「地元LOVE feat. 後藤真希」は、16日に日本武道館で行われたライブ『All My Homies presents "Family Day"』で初披露された楽曲。客演には、ZORNが写真集『flos』を拝読中に受けた天啓に従