大人気毛穴ケアブランド「毛穴撫子」から、お風呂上がりの乾燥対策にぴったりな『毛穴撫子湯上がりスプレー』が登場。2026年3月23日（月）以降順次ロフトにて先行発売、4月6日（月）より一般発売されます。シュッとひと吹きで全身うるおう、新発想の保湿ケアに注目です♡ 全身うるおう新作スプレー 毛穴撫子湯上がりスプレー 価格：2,255円（税込） 沖縄県産タマヌオイル*inのオイルドロップが弾けてな