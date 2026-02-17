静岡県内の公立高校で2月17日から入試の願書の受け付けが始まりました。 静岡市の県立静岡農業高校には、受け付けが始まった午前8時半から中学校の教職員が訪れ、生徒たちの入学願書を提出しました。 高校の担当者は記入漏れがないかなどを丁寧にチェックし、願書に受付番号を打ち込んでいきました。 願書の受け付けは19日正午までで、その後、受験生は志願倍率をみて志望校を変更することができます。 学力検査は3月4日、面接