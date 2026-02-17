2月17日未明、静岡県牧之原市で住宅などを全焼する火災があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。 【写真を見る】「建物1階から出火、延焼の危険が」住宅や倉庫など全焼 焼け跡から2遺体 住人の70代夫婦か＝静岡・牧之原市 17日午前2時すぎ、牧之原市細江で「建物1階から出火している。隣接する住宅にも延焼の危険がある」と近所の住人から通報がありました。 消防などによりますと、火は木造平屋建ての住宅1棟と小屋や倉