職場でのハラスメントなど働く人の悩みに労働団体が応じる全国一斉の無料の電話相談「労働相談ホットライン」が2月17日から始まりました。 この電話相談は労働団体の「連合」が全国一斉に行っていて、静岡市駿河区にある連合静岡でも17日から開設しました。 連合静岡によりますと、1月までの過去1年間の労働環境に関する相談件数は1390件で、パワハラや嫌がらせの相談が最も多いということです。 ＜連合静岡 今泉竜 事務局長＞