将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第4局1日目が17日、和歌山市の「和歌山城ホール」で指され、両対局者が昼食休憩に入っている。ここまでの進行について、大盤解説会で解説を務める大橋貴洸七段（33）と、聞き手の室田伊緒女流三段（36）に話を聞いた。ここまで53手進んだ。大橋は「駒がぶつかる変化もありまし