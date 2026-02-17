アメリカのトランプ大統領は16日、衆院選での自民党圧勝について、高市首相が「私（トランプ氏）の支持を勝利の要因として挙げていた」と主張し、「誇らしかった」と語った。トランプ大統領は大統領専用機で記者団の質問に応じ、中国、ベネズエラ、キューバ、ガザなどの外交問題や、来週に控える一般教書演説や経済政策など、幅広いテーマについて答えた。その中で、記者に「予備選挙では、これまでキングメーカー（影の実力者）の