3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎµÜºê»öÁ°¹ç½É¤Ï17Æü¡¢Âè2¥¯¡¼¥ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç»øÅê¼ê¿Ø¤Î¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÂçÀªÅê¼ê¡Ê26¡Ë¡¢¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤é¤ÎÅêµå¤ò¼õ¤±¤¿ÃæÂ¼ÍªÊ¿Êá¼ê¡Ê35¡Ë¤¬°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Á°²óÂç²ñ¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¡¢º£Âç²ñ¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤È¤·¤ÆÀï¤¤¤ËÎ×¤àÃæÂ¼¡£¡Ö¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Þ¤¿¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤«¤â¤¤¤í¤¤¤í½Ð¤Æ¤­¤Æ