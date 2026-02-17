ミラノ・コルティナオリンピックは大会11日目。フィギュアスケートのペアで、三浦璃来選手（24）・木原龍一選手（33）の“りくりゅう”ペアが大逆転で日本史上初の金メダルを獲得です。世界選手権王者のりくりゅうペアは前日のショートプログラム（SP）で5位と出遅れ、フリーに臨みました。実況：高さ、切れがあります。非常にいい入りです。なんてきれいなんでしょう。完璧です。息の合った演技を見せ、さらにショートプログラム