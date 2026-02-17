¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë ¥É¥é¥´¥ó¥º²­Æì¥­¥ã¥ó¥×¤Ç16Æü¤Ë½é¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Î¥Ã¥¯¡×¡£ÍèÆü2Ç¯ÌÜ¤Î¥Ü¥¹¥éーÁª¼ê(32)¤ä¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥µ¥ÎーÁª¼ê(32)¤é¤Ï¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤²¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£ ¤³¤Î¥­¥ã¥ó¥×½é¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Î¥Ã¥¯¡×¡£ ¥ì¥Õ¥È¤È¥é¥¤¥È¤Î´Ö¤òÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤­¤Ä¤¤Îý½¬¤Ç¤¹¡£ ¥Ïー¥É¤Ê¥á¥Ë¥åー¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤²¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á