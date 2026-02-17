ダンス＆ボーカルグループ・EXILE／FANTASTICS（世界、佐藤大樹、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太）がデビュー8年目を迎え、20日発売の『ViVi』4月号増刊（講談社）の表紙に登場。全員揃っての表紙は今回が初となる。【別カット】爽やか…！春らしさ満開のビジュアルを披露するFANTASTICS同誌では、全員表紙のスペシャルな撮影ということで、＃ふぁんたラボという設定で、さまざまな角度からFANTAST