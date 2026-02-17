ミラノ・コルティナオリンピックは１６日、各地で競技が行われた。アルペンスキーの男子回転は１６日行われ、相原史郎（小泉ＳＣ）は２回の合計タイム１分５９秒５８で２０位だった。ロイク・メイヤール（スイス）が合計１分５３秒６１で優勝した。