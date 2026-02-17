お笑いコンビ「ハライチ」澤部佑（39）が17日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。ゲスト出演した元プロ野球選手の話術に驚く場面があった。同番組には「第1回WBC優勝メンバーピッチャーだけじゃなくてキャッチャーももっと褒めてよSP」として、元ロッテ捕手の里崎智也氏の他、元中日監督の谷繁元信氏、2005年に里崎氏との最優秀バッテリー賞を受賞した元ロッテ投手・渡辺俊介氏がゲスト出演し