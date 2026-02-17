はるな愛（53）キンタロー。（44）が17日、都内で、ダイエットサポートサプリメント「酵水素328選」PRイベントに出席した。はるな愛の人生を描いたドラマ「This is I」が10日、Netflixで配信スタート。「インスタにいろんな国の言葉で感想がたくさん来ています」とその反響を明かした。「国によってはまだ厳しい場所もあるけど、ぜひ届いて欲しい」とすると、「私は出ていないけど…」とポツリ。「初めてニューハーフの店にたどり