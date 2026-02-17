千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。2月15日（日）の同番組では、ゲストの井上咲楽が国民的長寿番組MC就任時の葛藤を明かす場面があった。©AbemaTV,Inc.今回は、約2年半ぶりに「第4回 いい話をした後に全力で変な顔をする晩餐会」を開催。“感動トーク”と“変顔”を組み合わせる二刀流芸に、や団、ダンビラムーチョの大原優一、スパイクの松浦志穂、ひつじねいりの細田祥平、センチ