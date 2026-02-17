【おまけ8】 2月17日 公開 「おまけ8」を読む 【拡大画像へ】 小学館は2月17日、原作・大井昌和氏、作画・いのまる氏によるマンガ「裏ダンジョンおくさん」の「おまけ8」をサンデーうぇぶりにて公開した。 「おまけ8」は1ページマンガで、ユイたち3人が水着姿で登場。装備「水着」の効果を語っている。いつかは本編でこの姿を拝める日も来るだろうか？ 「裏ダンジョン