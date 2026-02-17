東レが反発している。ＳＭＢＣ日興証券が１６日、東レの目標株価を１２５０円から１４００円に増額修正した。投資評価は３段階で最上位の「１」を継続する。炭素繊維複合材料に関してボーイング＜BA＞の「７８７」向けの出荷数量の大幅な増加と人工衛星用途など宇宙・防衛関連の拡大の可能性について指摘。来期から始まる次期中期経営計画の期間において、投資の刈り取りによる資本効率の改善も想定する。同証券は東レの２