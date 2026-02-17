「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日正午現在でメイコーが「売り予想数上昇」５位となっている。 １７日の東証プライム市場で、メイコーが６日ぶりに急反落。同社は６日取引終了後、２６年３月期の連結純利益予想を１８０億円から２００億円（前期比３４．０％増）に上方修正した。期末配当予想は従来予想から２５円増の７０円とし、年間配当は１１５円（前期は８８円）に見