午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６６４、値下がり銘柄数は８６６、変わらずは６０銘柄だった。業種別では３３業種中１７業種が上昇。値上がり上位に繊維、空運、建設、石油・石炭など。値下がりで目立つのは情報・通信、非鉄金属、機械など。 出所：MINKABU PRESS