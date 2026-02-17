ＴＯＴＯが急伸している。米ブルームバーグ通信はきょう午前１１時すぎに「英投資ファンドのパリサー・キャピタルが、ＴＯＴＯ株を取得し、同社に半導体部材事業の情報発信を強化するよう求めていることが分かった」と報じており、これが株価を刺激しているようだ。 ブルームバーグが入手した資料によると、同ファンドは１３日付でＴＯＴＯの取締役会に書簡を送り、ファインセラミックス部門