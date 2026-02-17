亀梨和也が主演を務めるドラマ『ストーブリーグ』が、3月28日よりLeminoとWOWOWにて一挙放送・配信されることが決定。あわせて、葉山奨之、梶原善、木村柾哉（INI）、勝地涼ら追加キャストと、キービジュアル、人物相関図が公開された。 参考：許豊凡、尾崎匠海らが映像界で躍進INI、デビュー5周年イヤーに広がる俳優としての可能性 本作は、2019年に韓国SBSで放送され、社会現象を巻き起こ