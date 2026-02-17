マレーシアのジョホール・ダルル・タクジムは２月17日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の決勝トーナメント進出をかけて、ヴィッセル神戸との重要な一戦に挑む。現在、リーグステージEASTで７位（勝点８）のジョホールは、突破が決まる上位８チーム入りのために勝利が不可欠な状況だ。シスコ・ムニョス監督は、ホームで行なわれる試合の前日会見で、神戸への警戒感を隠さなかった。マレーシア紙『The Star』に