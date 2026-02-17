¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖóÊÎÛ¡×¤ÎÀîÅçÌÀ¡Ê47¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Ì¡ºÍÃæ¤Î¡È¶ÛÄ¥¤Î½Ö´Ö¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÀîÅç¤Ï¡ÖÌ¡ºÍ½ÐÈÖ¡¢ÁêÊý¤¬ÂçÉý¤Ë¥Í¥¿¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ10Ê¬¤Î¥Í¥¿¤¬3Ê¬¤Ç½ª¤ï¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÁêÊý¡¦ÅÄÂ¼Íµ¤Î¡È¥ß¥¹¡É¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¥Ð¥ì¤Ì¤è¤¦¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«10Ê¬¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ¨¶½¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥Í¥¿½ª¤ï¤êÁêÊý¤Ë¡ÈÌ¡ºÍ¤¦¤Þ¤¤¤Ê¤¡¡É¤ÈË«¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤¤¨¡¢¤¢¤ì¤Ï¤â¤¦Ì¡