ヤマハ発動機販売は、3月20日から大阪・東京・名古屋の3都市にて順次開催される「モーターサイクルショー」に、ヤマハブースを出展する。「モーターサイクルショー2026 ヤマハスペシャルサイト」ヤマハブースのテーマは「ヤマハで楽しもう」。今回の展示では、移動手段としての枠を超え、日常をより鮮やかに彩り、自分らしさを表現する相棒としてのモーターサイクルを通じ、ヤマハブランドならではの"遊び心"や"洗練されたスタイル