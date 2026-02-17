DeNA¤Ï17Æü¡¢µåÃÄÃÂÀ¸ 15 Ç¯ÌÜ¤òµ­Ç°¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø²£ÉÍ DeNA ¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º 15th ANNIVERSARY¡Ù¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î¾®³Ø¹»¡¢ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦Ìó 43 Ëü¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¡Ö15th MEMORIAL CAP¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2 ·îËö¤Ë¿ÀÆàÀî¸©³Æ»ÔÄ®Â¼¤ÎÂåÉ½¹»¤ØÁª¼ê¤¬Ë¬Ìä¤·¡¢¥­¥ã¥Ã¥×¤Î¤ªÅÏ¤·²ñ¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¡È¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ÈÌîµå¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¡É¤È¤¤¤¦¡Ø²£ÉÍ DeNA ¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º 15th ANNIVERS