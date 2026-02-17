3月20日より新宿バルト9ほか期間限定上映、7月29日にBlu-ray&DVDが発売されるVシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』より、舞台挨拶付先行上映会が3月18日に東京・新宿の「新宿バルト9」にて開催することが発表された。当日は、ゴジュウジャーから冬野心央、鈴木秀脩、神田聖司、松本仁、志田こはく、木村魁希のメインキャストが登壇。ブンブンジャーからは井内悠陽、葉山侑樹、鈴木美羽が参加する。3