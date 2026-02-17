【モデルプレス＝2026/02/17】女優の桜井日奈子が2月17日、都内で開催されたセブン‐イレブン「にゃんこ発見！」新商品発表会・試食会に出席。猫への思いを語った。【写真】28歳美人女優「とんでもない量の癒やしをくれる」存在と密着◆桜井日奈子、猫への愛熱弁日頃から猫への深い愛情を公言している桜井は、2月22日に控える猫の日にちなみ、「猫の日応援隊長」として登場。「小学校6年生の頃くらいから実家で猫を2匹飼っているん