Prime Video¤Ï¡¢·î³Û770±ß¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëParamount¤Î¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖParamount+¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢3·î31Æü¤Ç¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¡£ Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£°ú¤­Â³¤­³§ÍÍ¤Ë¤è¤ê¤ª³Ú¤·¤ßÄº¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢°ìÁØ¤Î¥µー¥Ó¥¹¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤âPrime Video¤ò¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë