パドレスが前フィリーズのＷ・ビューラー投手（３１）とマイナー契約を結んだと１６日（日本時間１７日）、地元メディア「サンディエゴ・ユニオン・トリビューン」が報じた。ビューラーはドジャース時代の２４年にワールドシリーズで胴上げ投手となったが、同年オフにＦＡとなってレッドソックスに移籍。昨季は先発陣の一角として２３試合（２２先発）で７勝（７敗）を挙げたが防御率５・４５と振るわず、８月にＤＦＡ（事実上