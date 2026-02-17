医療以外の用途で「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用したとして、広島地検は１７日、広島・羽月隆太郎容疑者を医薬品医療機器法違反の罪で起訴した。認否を明らかにしていない。昨年１２月１６日に任意同行を受けた羽月容疑者は、尿検査でエトミデートの陽性反応。その後、球団には任意同行されたことを報告しなかった。１月２７日に広島県警に逮捕され、球団は同２８日に「野球活動停止」などの処分を