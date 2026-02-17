ファミリーマートは、きょう17日より歌手で俳優の中島健人がプロデュースした『ストロベリージャスミンティー』を全国 のファミリーマートで発売開始した。【写真】中島健人の顔も！『ストロベリージャスミンティー』パッケージ同商品は、華やかなストロベリーの甘みと、すっきりとしたジャスミンの香りが重なり合う、心ほどけるような一杯。中島が18日に発売する、2ndアルバム『IDOL1ST』に収録されている「My Sweet Tea」は